Covid, positivo Rocco Casalino: "Martedì è l'ultima volta in cui ho visto Conte" (Di domenica 25 ottobre 2020) È di pochi minuti fa la notizia della positività al Covid di Rocco Casalino, portavoce del premier Conte: "L'ho scoperto ieri sera, dopo il sopraggiungere di sintomi lievi" L'epidemia Covid-19 sfiora da vicino anche il Presidente del Consiglio dei Ministri. Soltanto pochi minuti fa è arrivata la notizia della positività di un suo stretto collaboratore:

