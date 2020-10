Coronavirus, Speranza: “Dobbiamo intervenire con fermezza se vogliamo contenere il virus. Ce la faremo anche questa volta, ma solo con l’indispensabile contributo di tutti” (Di domenica 25 ottobre 2020) “Sono giorni difficili. La curva del contagio cresce nel Mondo. E in tutta Europa l’onda è molto alta. Dobbiamo reagire subito e con determinazione se vogliamo evitare numeri insostenibili. Per questo abbiamo firmato un nuovo Dpcm con misure restrittive volte a ridurre le occasioni di contagio”. E’ quanto dichiara in una nota il ministro della Salute, Roberto Speranza. “Ogni scelta comporta sacrifici e rinunce. Ne sono consapevole. Ma – aggiunge l’esponente dell’Esecutivo – dobbiamo intervenire con fermezza se vogliamo contenere il virus nel tempo che manca all’arrivo di vaccini e cure efficaci e sicuri. In primavera abbiamo dimostrato di essere un grande Paese. Ce la faremo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 25 ottobre 2020) “Sono giorni difficili. La curva del contagio cresce nel Mondo. E in tutta Europa l’onda è molto alta. Dobbiamo reagire subito e con determinazione seevitare numeri insostenibili. Per questo abbiamo firmato un nuovo Dpcm con misure restrittive volte a ridurre le occasioni di contagio”. E’ quanto dichiara in una nota il ministro della Salute, Roberto. “Ogni scelta comporta sacrifici e rinunce. Ne sono consapevole. Ma – aggiunge l’esponente dell’Esecutivo – dobbiamoconseilnel tempo che manca all’arrivo di vaccini e cure efficaci e sicuri. In primavera abbiamo dimostrato di essere un grande Paese. Ce la...

Corriere : L’appello del ministro Speranza: «Situazione seria, state a casa il più possibile» - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, l'appello di @robersperanza: 'Evitate gli spostamenti inutili' #ANSA - Agenzia_Ansa : Il #Veneto registra un boom di casi #Covid, +1.422 in un giorno #Coronavirus #ANSA - pagnutti_marco : RT @Gitro77: Non sanno più come dirvelo che il coronavirus viene usato per portare avanti più velocemente la solita agenda classista ed eli… - Vyoladelpensier : RT @Gitro77: Non sanno più come dirvelo che il coronavirus viene usato per portare avanti più velocemente la solita agenda classista ed eli… -