Benevento-Napoli 1-2: gli azzurri vincono in rimonta

Oggi 25 ottobre 2020 nello Stadio Ciro vigorito alle ore 15 si è disputata la partita Benevento-Napoli di Serie A. I fratelli Insigne sono andati a segno reciprocamente, ma poi Il Napoli è riuscito a vincere in rimonta, il Benevento invece era partito bene nel primo tempo ma alla fine si è arreso alla forza dell'avversario.

Benevento-Napoli: formazioni

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Dabo, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Caprari; Lapadula. All. Inzaghi

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Bakayoko; Lozano, Mertens, L. Insigne; Osimhen. All. Gattuso

Primo Tempo

Un primo tempo subito ...

