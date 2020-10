Altra vittoria per il Cagliari, battuto il Crotone 4-2 (Di domenica 25 ottobre 2020) Cagliari (ITALPRESS) – Alla Sardegna Arena il Cagliari vince in rimonta contro il Crotone per 4-2. Decisive le reti di Lykogiannis, Simeone, Sottil e Joao Pedro. Risultato che porta gli uomini di Di Francesco, reduci dalla bella vittoria con il Torino, a quota 7 punti, mentre i calabresi restano fermi all'ultimo posto in classifica con un solo punto conquistato per aver fermato la Juventus. Avvio convincente dei sardi ma sono gli uomini di Stroppa a passare in vantaggio al 21′: grandissima discesa di Reca sulla corsia mancina che se ne va a Zappa e fa partire il traversone basso dalle parti di Junior Messias. Il numero 30 anticipa Godin e insacca alle spalle di Cragno il suo primo gol in Serie A. Il Crotone non fa in tempo a festeggiare che passano tre minuti e arriva il pareggio dei padroni ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020)(ITALPRESS) – Alla Sardegna Arena ilvince in rimonta contro ilper 4-2. Decisive le reti di Lykogiannis, Simeone, Sottil e Joao Pedro. Risultato che porta gli uomini di Di Francesco, reduci dalla bellacon il Torino, a quota 7 punti, mentre i calabresi restano fermi all'ultimo posto in classifica con un solo punto conquistato per aver fermato la Juventus. Avvio convincente dei sardi ma sono gli uomini di Stroppa a passare in vantaggio al 21′: grandissima discesa di Reca sulla corsia mancina che se ne va a Zappa e fa partire il traversone basso dalle parti di Junior Messias. Il numero 30 anticipa Godin e insacca alle spalle di Cragno il suo primo gol in Serie A. Ilnon fa in tempo a festeggiare che passano tre minuti e arriva il pareggio dei padroni ...

