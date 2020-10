X Factor concorrente eliminato si scaglia contro Emma: la polemica si infiamma (Di sabato 24 ottobre 2020) Giuseppe Roccuzzo non è stato scelto da Emma Marrone per partecipare ai Live di X Factor. Una decisione in seguito alla quale si è accesa una vera e propria polemica. Ecco cosa è successo. Il giudizio di Emma Marrone In molti lo davano per certo tra i 12 concorrenti che, dal prossimo 29 ottobre, si … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 24 ottobre 2020) Giuseppe Roccuzzo non è stato scelto daMarrone per partecipare ai Live di X. Una decisione in seguito alla quale si è accesa una vera e propria. Ecco cosa è successo. Il giudizio diMarrone In molti lo davano per certo tra i 12 concorrenti che, dal prossimo 29 ottobre, si … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

soundsblogit : Roccuzzo, Ricominciamo da qui: il singolo dell’aspirante concorrente di X Factor 2020 eliminato ai Last Call - luciadem_ : @Elia80 @nanettaseivita Fai il casting per giudice di x factor o come concorrente. ?? - DonnaGlamour : CmqMartina: ecco chi è la concorrente di X Factor - Agimegitalia : #Scommesse #XFactor2020: il trionfo di un concorrente del team di #EmmaMarrone si gioca a 2,90 su #Replatz.it - ginevraae : RT @lercionotizie: #ultimora 'Non so cantare, ma ho un melanoma', concorrente passa le audizioni di X-factor -