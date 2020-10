Tutti in coda a Cervinia per l'apertura della stagione sciistica (Di sabato 24 ottobre 2020) AGI - Una lunga coda alla biglietteria, ammassamento a bordo della funivia, Tutti in attesa di salire sugli impianti con la mascherina indossata e una stupenda giornata di sole, ha caratterizzato l'odierna giornata di apertura della stagione sciistica a Breuil-Cervinia in Val d'Aosta. Sono stati circa 2.200 i primi instancabili appassionati dello sci che non hanno voluto perdersi il privilegio della ‘prima giornata', una tradizione per chi ama gli sport invernali. La società Cervino Spa forniva la mascherina chirurgica a chi ne fosse sprovvisto. Come si evince dalle fotografie pubblicate dagli utenti sui social sulla funivia che porta gli sciatori a Plan Maison non vi era alcun ... Leggi su agi (Di sabato 24 ottobre 2020) AGI - Una lungaalla biglietteria, ammassamento a bordofunivia,in attesa di salire sugli impianti con la mascherina indossata e una stupenda giornata di sole, ha caratterizzato l'odierna giornata dia Breuil-in Val d'Aosta. Sono stati circa 2.200 i primi instancabili appassionati dello sci che non hanno voluto perdersi il privilegio‘prima giornata', una tradizione per chi ama gli sport invernali. La società Cervino Spa forniva la mascherina chirurgica a chi ne fosse sprovvisto. Come si evince dalle fotografie pubblicate dagli utenti sui social sulla funivia che porta gli sciatori a Plan Maison non vi era alcun ...

Agenzia_Italia : Tutti in coda a Cervinia per l'apertura della stagione sciistica - ellygatta81 : @Confumale A parte che dalle foto fanno la coda per salire,tutti insieme ammassati. Ma grazie. Questo alla fine lo… - AvvDFrasca : @Palazzo_Chigi @GiuseppeConteIT Stagione invernale aperta migliaia di sciatori in coda in funivia seggiovie bigliet… - tino_elle : @ricpuglisi @as051957 non siamo tutti idioti per fortuna, ma abbondano .. quest'estate tutti a Ponza e al billiona… - Emiliano_Max : @Lacartastampata @AGazaneo @gloquenzi @LaStampa quella non è l coda della biglietteria ma quella della funivia per… -