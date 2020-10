Teatro | il San Carlo apre con la Callas di Marina Abramovic

Leggi su ildenaro

(Di sabato 24 ottobre 2020) Ildi Saninaugurerà la stagione 2020/2021 con la prima italiana dell’opera diAbramović “7 Deaths of Maria”, venerdì 4 dicembre alle 19.00. La “Bohème” in forma scenica, inizialmente annunciata come spettacolo d’apertura, con la regia di Emma Dante e sul podio il direttore musicale Juraj Valčuha, è stata rinviata a giugno 2021, a causa dell’emergenza epidemiologica. Il 15 novembre “La Bohème” (repliche 17 e 19) sarà eseguita in forma di concerto, diretto da Valčuha. La riprogrammazione per i prossimi due mesi è stata presentata dal soprintendente Stéphane Lissner. ”Il progetto con lainiziò quando ero all’Opera di Parigi, ...