Tania Cagnotto in dolce attesa: seconda femmina in arrivo! (Di sabato 24 ottobre 2020) Dopo Chiara Ferragni che ha annunciato di essere in dolce attesa di una femmina, anche Tania Cagnotto condivide con i followers il momento felice della sua seconda gravidanza. La campionessa, già mamma di Maya, ha rivelato d’aspettare la sua seconda figlia, sarà infatti una femmina e di questo è molto felice perché la sua primogenita avrà una sorellina. Ospite attesa del pomeriggio di Verissimo Tania ha confidato a Silvia Toffanin come sta vivendo questo momento speciale della sua vita, è al 5° mese di gestazione, sta benissimo ed è molto felice di questo nuovo cambiamento: “Sono al quinto mese, nascerà verso fine febbraio e sarà ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 24 ottobre 2020) Dopo Chiara Ferragni che ha annunciato di essere indi una, anchecondivide con i followers il momento felice della suagravidanza. La campionessa, già mamma di Maya, ha rivelato d’aspettare la suafiglia, sarà infatti unae di questo è molto felice perché la sua primogenita avrà una sorellina. Ospitedel pomeriggio di Verissimoha confidato a Silvia Toffanin come sta vivendo questo momento speciale della sua vita, è al 5° mese di gestazione, sta benissimo ed è molto felice di questo nuovo cambiamento: “Sono al quinto mese, nascerà verso fine febbraio e sarà ...

