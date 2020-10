Scuola, sport e stop alle visite ai malati in ospedale: ecco la nuova ordinanza di Giani. Più posti in terapia intensiva (Di sabato 24 ottobre 2020) Il governatore della Toscana spiega i provvedimenti per la nostra regione. Didattica a distanza alle superiori. Sullo sport: "Per un mese sospese tutte le partite dei dilettanti e giovanili regionali". Test rapidi a Rsa e medici di famiglia Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 24 ottobre 2020) Il governatore della Toscana spiega i provvedimenti per la nostra regione. Didattica a distanzasuperiori. Sullo: "Per un mese sospese tutte le partite dei dilettanti e giovanili regionali". Test rapidi a Rsa e medici di famiglia

Ultime Notizie dalla rete : Scuola sport Nuovo dpcm, lo sport si ferma: stop a scuole sportive e campionati regionali la Repubblica Che Tempo Che Fa, Lucia Azzolina critica le Regioni sulla questione trasporti: "Hanno avuto 300 milioni di euro"

Certamente la scuola muove 9 milioni di persone tra studenti e personali è evidente a tutti che adesso ci sono delle criticità, soprattutto sui trasporti', evidenziando come è nei trasporti ...

Tutti chiusi alle 18 e coprifuoco alle 23. Contagi a quota 2.300, più casi a scuola

Tavoli istituzionali per varare misure in aiuto del commercio. L’assessora Di Martino annuncia altre 100 assunzioni per non lasciare classi scoperte ...

