Ristoranti, parrucchieri e palestre, il governo è pronto a chiudere (Di sabato 24 ottobre 2020) Ristoranti, parrucchieri e palestre, il governo è pronto a chiudere, la curva dei contagi continua a salire e perciò il governo vuole correre ai ripari (a modo suo). Il premier Giuseppe Conte avrebbe voluto aspettare la prossima settimana, per valutare gli effetti delle norme recentemente introdotte, prima di adottare nuovi provvedimenti, ma i numeri arrivati nelle scorse ore hanno fatto aumentare il pressing di coloro che già domenica scorsa spingevano per il pugno duro. Non è dunque da escludere che l'ennesimo Dpcm possa essere partorito addirittura domani, domenica 25 ottobre, a distanza di soli 7 giorni da quello ancora in vigore. Dall'esecutivo tengono comunque a precisare che il lockdown non rientra ancora nel ventaglio ...

