Ristoranti aperti e cittadini sotto chiave: il lockdown c'è già. Solo Conte fa finta di no (Di sabato 24 ottobre 2020) Alla fine – scommettiamo? – governo e Regioni si accorderanno all'incirca così: disponiamo il lockdown ma senza chiamarlo così. Un po' come quel che tale che della fidanzata diceva «è incinta, ma Solo un po'». Ordinanza dopo ordinanza, Dpcm dopo Dpcm è lì che ci stanno portando. Come? Semplice: autorizzando, ad esempio, i Ristoranti a stare aperti e mettendo nel Contempo sotto chiave i cittadini. Cosicché i primi ci rimetteranno anche le spese mentre i secondi si culleranno nell'illusione che si sta meglio oggi che sei mesi fa. Certo, gli italiani non sono così stupidi da abboccare all'amo di una propaganda tanto grossolana, ma sul rasoio ...

