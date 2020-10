Rapina a mano armata nella villa dell’ex calciatore Luca Toni: in casa c’erano i bambini (Di sabato 24 ottobre 2020) Bruttissimo episodio accaduto ai danni dell’ex calciatore Luca Toni. Il campione del mondo 2006 con la maglia azzurra è stato infatti Rapinato all’interno della sua villa. I fatti sono successi nella serata di giovedì scorso nel comune di Montale, in provincia di Modena. Stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta di Modena’, tre uomini armati sono entrati nell’abitazione dell’uomo. Erano tutti a volto coperto. L’irruzione è stata effettuata quando era giunta l’ora di cena. E spiccano altri dettagli. Infatti, l’ex giocatore di Fiorentina e Juventus si trovava in compagnia dei suoi figli. Minacciandolo con le armi, i ladri hanno obbligato Toni a consegnare loro tutti gli oggetti di valore che ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 24 ottobre 2020) Bruttissimo episodio accaduto ai danni dell’ex. Il campione del mondo 2006 con la maglia azzurra è stato infattito all’interno della sua. I fatti sono successiserata di giovedì scorso nel comune di Montale, in provincia di Modena. Stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta di Modena’, tre uomini armati sono entrati nell’abitazione dell’uomo. Erano tutti a volto coperto. L’irruzione è stata effettuata quando era giunta l’ora di cena. E spiccano altri dettagli. Infatti, l’ex giocatore di Fiorentina e Juventus si trovava in compagnia dei suoi figli. Minacciandolo con le armi, i ladri hanno obbligatoa consegnare loro tutti gli oggetti di valore che ...

