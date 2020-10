LIVE Moto3, GP Teruel 2020 in DIRETTA: Fernandez in testa alla FP3, Vietti 6° (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.19: Oncu si porta in terza posizione a 0″345 da un grande Fernandez che ha girato più veloce (da solo) della pole della settimana scorsa. Vietti è quinto, Migno ottavo, Arbolino decimo , Fenati 12° e Foggia 14°. 10.17: Cambia la classifica con il veloce spagnolo Raul Fernandez che gira molto forte: 1’57″648, a precedere Binder di 265 millesimi e di 487 Vietti. 10.15: Di seguito l’aggiornamento dei tempi: 1 40 D. BINDER 1:57.913 2 13 C. Vietti +0.222 3 75 A. ARENAS +0.274 4 12 F. SALAC +0.603 5 16 A. MIGNO +0.687 6 5 J. MASIA +0.779 7 14 T. ARBOLINO +0.851 8 24 T. SUZUKI +0.924 9 55 R. ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.19: Oncu si porta in terza posizione a 0″345 da un grandeche ha girato più veloce (da solo) della pole della settimana scorsa.è quinto, Migno ottavo, Arbolino decimo , Fenati 12° e Foggia 14°. 10.17: Cambia la classifica con il veloce spagnolo Raulche gira molto forte: 1’57″648, a precedere Binder di 265 millesimi e di 487. 10.15: Di seguito l’aggiornamento dei tempi: 1 40 D. BINDER 1:57.913 2 13 C.+0.222 3 75 A. ARENAS +0.274 4 12 F. SALAC +0.603 5 16 A. MIGNO +0.687 6 5 J. MASIA +0.779 7 14 T. ARBOLINO +0.851 8 24 T. SUZUKI +0.924 9 55 R. ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Teruel, quartultimo appuntamento del Mondiale Moto3 2020. Dopo il Gran Premio di Aragon della scorsa settimana, la classe più leg ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Teruel, quartultimo appuntamento del Mondiale Moto3 2020. Dopo il Gran Premio di Aragon della scorsa settimana, la classe più leg ...