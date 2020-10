La rivolta a Napoli contro il lockdown e gli scontri con la Polizia (Di sabato 24 ottobre 2020) Chi c’è dietro la rivolta a Napoli? La manifestazione contro le restrizioni decise da de Luca in piena emergenza Coronavirus è degenerata. Centinaia di persone si sono riunite in corteo dal centro storico fino a Palazzo Santa Lucia, sede della Regione nei pressi del lungomare partenopeo. Poi devastazioni e bombe carta esplose e scontri tra i manifestanti e le forze dell’ordine: una vera e propria guerriglia. Il corteo è partito alle 23, mentre scattava il coprifuoco totale in vigore da ieri sera. I manifestanti hanno rovesciato cassonetti, distrutto transenne ed esploso petardi. Le forze dell’ordine hanno risposto con numerosi fumogeni. I manifestanti “no” lockdown hanno lanciato anche bottiglie e sampietrini. Le auto in sosta sono state colpite ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) Chi c’è dietro la? La manifestazionele restrizioni decise da de Luca in piena emergenza Coronavirus è degenerata. Centinaia di persone si sono riunite in corteo dal centro storico fino a Palazzo Santa Lucia, sede della Regione nei pressi del lungomare partenopeo. Poi devastazioni e bombe carta esplose etra i manifestanti e le forze dell’ordine: una vera e propria guerriglia. Il corteo è partito alle 23, mentre scattava il coprifuoco totale in vigore da ieri sera. I manifestanti hanno rovesciato cassonetti, distrutto transenne ed esploso petardi. Le forze dell’ordine hanno risposto con numerosi fumogeni. I manifestanti “no”hanno lanciato anche bottiglie e sampietrini. Le auto in sosta sono state colpite ...

