Italia femminile, calciatrice positiva al Coronavirus: è asintomatica

Una calciatrice dell'Italia femminile è risultata positiva al Coronavirus: il comunicato ufficiale della FIGC «Una calciatrice della Nazionale femminile, in ritiro a Coverciano in vista del match di qualificazione all'Europeo del 2022 in programma martedì con la Danimarca, è risultata positiva al COVID-19 dopo il tampone effettuato ieri sera e i cui risultati sono stati resi noti questa mattina. La calciatrice in questione, totalmente asintomatica, era risultata negativa ai primi due tamponi effettuati il 19 e 22 ottobre ed era stata ammessa al gruppo squadra come da protocolli UEFA e FIGC. La Federazione ha subito messo in atto tutte le disposizioni previste dalle normative ...

«Una calciatrice della Nazionale Femminile, in ritiro a Coverciano in vista del match di qualificazione all’Europeo del 2022 in programma martedì con la Danimarca, è risultata positiva al COVID-19 ...

