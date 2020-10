Il caso di Nicola Di Paolo: la scomparsa, le accuse alla moglie, i processi (Di sabato 24 ottobre 2020) Nicola Di Paolo è scomparso nel luglio del 2007: il suo corpo non è mai stato trovato ma la moglie è l'amante sono stati accusati del suo omicidio. Nicola Di Paolo è scomparso a Larino il 20 luglio del 2007: il suo corpo non è mai stato trovato ma la moglie e l'amante sono stati condannati nel corso di due processi indiziari che sono stati poi annullati dalla Cassazione. Ripercorriamo il caso della scomparsa del manovale, le accuse a sua moglie Anna Vincelli e al suo amante. La scomparsa di Nicola Di Paolo e l'eredità di sua moglie La puntata di stasera di Un giorno in Pretura ... Leggi su movieplayer (Di sabato 24 ottobre 2020)Diè scomparso nel luglio del 2007: il suo corpo non è mai stato trovato ma laè l'amante sono stati accusati del suo omicidio.Diè scomparso a Larino il 20 luglio del 2007: il suo corpo non è mai stato trovato ma lae l'amante sono stati condannati nel corso di dueindiziari che sono stati poi annullati dCassazione. Ripercorriamo ildelladel manovale, lea suaAnna Vincelli e al suo amante. LadiDie l'eredità di suaLa puntata di stasera di Un giorno in Pretura ...

