Giro d’Italia | incredibile sul Sestriere | Hindley in rosa per 1? su Geoghegan Hart!

Il Giro d'Italia 2020 regala emozioni continue. Nella ventesima tappa crolla la maglia rosa Wilco Kelderman (Sunweb) che perde oltre un minuto e mezzo. Gli succede al comando il compagno di squadra Jai Hindley, secondo sul traguardo del Sestriere dietro a Tao Geoghegan Hart. Quest'ultimo occupa la piazza d'onore in classifica generale per meno di un secondo! Domani il gran finale con la cronometro conclusive.

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Giro d’Italia, Cerny vince la 19ª tappa. Kelderman in rosa. Vegni: «Qualcuno pagherà per la frazione... Corriere della Sera