F1 | GP Portogallo 2020 | sarà ancora doppietta Mercedes in qualifica | oppure no…?

(Di sabato 24 ottobre 2020) Quest’oggi le qualifiche del Gran Premio delvedranno l’ennesimadi questa stagione nel Mondialedi Formula Uno. Tutto sicuro e certo? Andiamo con calma perchè, mai come in questo weekend, potrebbe essere meno inevitabile del previsto il consueto uno-due delle Frecce nere nella Q3 di Portimao. Sia ben chiaro, le duesono, e rimangono, le chiare favorite per monopolizzare la prima fila della griglia di partenza della gara lusitana, ma per quanto visto nelle sessioni di ieri, sembra che sulla pista dell’Algarve lo strapotere del team di Brackley sia, quantomeno, meno netto del solito. La giornata di esordio sulla pista portoghese, ad ogni modo, vede sempre Valtteri Bottas davanti a tutti con il tempo di 1:17940 e un margine di quasi sei ...

SkySportF1 : ?? Bandiera rossa a Portimao ?? (-40’ ?? #FP2) In fiamme l'AlphaTauri di Gasly Il LIVE ? - SkySportF1 : ?? Bottas martella già da subito ? (?? #FP1) ? Leclerc si gioca il 3° posto con le Red Bull I tempi ?… - SkySportF1 : Ferrari porta ancora sviluppi e raccoglie dati per il 2021: l'analisi delle prove libere #PortugueseGP ????… - Valter14032653 : RT @Pietro_Firenze: Buona iniziale prestazione della @ScuderiaFerrari GP Portogallo, Libere 2: Bottas si conferma. Sorriso Ferrari: Lecler… - zazoomblog : F1 Portogallo 2020 Qualifiche - Diretta esclusiva Sky Sport Differita TV8 - #Portogallo #Qualifiche #Diretta… -

Ultime Notizie dalla rete : Portogallo 2020

Tra gli altri: ePassi in FInlandia, Vipps in Norvegia, Momo in Spagna, Pagaqui in Portogallo e Bluecode in Austria e dopo aver acquistato per 700 milioni di dollari il fornitore di servizi di ...AOSTA. I migliori vini eroici da tutto il mondo sono stati premiati alla Milano Wine Week, a Palazzo Bovara. Nell'importante fiera di settore si è svolta la cerimonia di premiazione della 28ª edizione ...