De Luca dopo le proteste: “A Napoli spettacolo indegno. Non cambia la linea di rigore” (Di sabato 24 ottobre 2020) De Luca dope le proteste di ieri a Napoli ha parlato di spettacolo indegno di violenza, ed ha sottolineato non cambia la linea di rigore della Regione. L'articolo De Luca dopo le proteste: “A Napoli spettacolo indegno. Non cambia la linea di rigore” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 24 ottobre 2020) Dedope ledi ieri aha parlato didi violenza, ed ha sottoto nonladi rigore della Regione. L'articolo Dele: “A. Nonladi rigore” proviene da ForzAzzurri.net.

SirDistruggere : Fossi in De Luca li esaudirei: tutto aperto. All’esaurimento dei posti letto in ospedale dal centralino farei parti… - pdnetwork : Luca Vigilante è il presidente della Cooperativa Sanità Più a Foggia Si è rifiutato di assumere i parenti dei boss… - enpaonlus : A Roma dopo i cinghiali cosa potrebbe toccare ai gatti? @annalisasanti @FrancoFrattini @B16Antonella @FlaviaErmetes… - soloversacexme : RT @SirDistruggere: Fossi in De Luca li esaudirei: tutto aperto. All’esaurimento dei posti letto in ospedale dal centralino farei partire i… - gemini9500 : RT @SirDistruggere: Fossi in De Luca li esaudirei: tutto aperto. All’esaurimento dei posti letto in ospedale dal centralino farei partire i… -