Dall’anticipo del coprifuoco ai lockdown parziali, tutte le misure sul tavolo del governo per un nuovo Dpcm (Di sabato 24 ottobre 2020) Accelerare per una stretta nazionale, ma cercando di evitare il più a lungo possibile un lockdown nazionale. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, come raccontato da il Fatto Quotidiano in edicola, non esita a dirsi “molto preoccupato” dopo le consultazioni con i membri del Comitato tecnico scientifico: da una parte insiste nel predicare prudenza, dall’altra concorda sulla necessità di arrivare a una ulteriore stretta. Le opzioni sul tavolo sono diverse e, secondo le indiscrezioni, potrebbero portare già entro il weekend all’elaborazione di un nuovo Dpcm. L’obiettivo principale e condiviso è quello di limitare ancora di più svaghi e spostamenti. Per questo l’ipotesi più restrittiva prevede un coprifuoco nazionale e la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) Accelerare per una stretta nazionale, ma cercando di evitare il più a lungo possibile unnazionale. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, come raccontato da il Fatto Quotidiano in edicola, non esita a dirsi “molto preoccupato” dopo le consultazioni con i membri del Comitato tecnico scientifico: da una parte insiste nel predicare prudenza, dall’altra concorda sulla necessità di arrivare a una ulteriore stretta. Le opzioni sulsono diverse e, secondo le indiscrezioni, potrebbero portare già entro il weekend all’elaborazione di un. L’obiettivo principale e condiviso è quello di limitare ancora di più svaghi e spostamenti. Per questo l’ipotesi più restrittiva prevede unnazionale e la ...

