Coronavirus in Lombardia, balzo dei decessi: 51 in 24 ore. Aumentano i nuovi contagi con meno tamponi: +4.956 (Di sabato 24 ottobre 2020) Il bollettino del 24 ottobre Come preannunciato i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia sono vicini a quota 5.000: con 32.749 tamponi (ieri erano 36.969) si registrano ben 4.956 nuovi casi in regione, esattamente quaranta in più rispetto a ieri. Quasi la metà è nella provincia di Milano che registra +2.306 nuovi positivi, di cui +1.010 in città. Seguono Monza con +625 e Varese con +508. I decessi per Covid Aumentano ancora più rapidamente: sono +51 nelle ultime 24 ore (ieri erano +7). Rimane pressoché stabile l’aumento di persone in terapia intensiva: +29 oggi (ieri erano +28) per un totale di 213 persone, mentre i ricoveri nel loro complesso rallentano: +140, contro i +318 di ieri. Leggermente ... Leggi su open.online (Di sabato 24 ottobre 2020) Il bollettino del 24 ottobre Come preannunciato icasi diinsono vicini a quota 5.000: con 32.749(ieri erano 36.969) si registrano ben 4.956casi in regione, esattamente quaranta in più rispetto a ieri. Quasi la metà è nella provincia di Milano che registra +2.306positivi, di cui +1.010 in città. Seguono Monza con +625 e Varese con +508. Iper Covidancora più rapidamente: sono +51 nelle ultime 24 ore (ieri erano +7). Rimane pressoché stabile l’aumento di persone in terapia intensiva: +29 oggi (ieri erano +28) per un totale di 213 persone, mentre i ricoveri nel loro complesso rallentano: +140, contro i +318 di ieri. Leggermente ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, quasi 5.000 nuovi casi in Lombardia; più di 2.000 a Milano - repubblica : Coronavirus in Lombardia, il governatore Fontana: 'La didattica a distanza parte da lunedì, mi assumo la responsabi… - petergomezblog : #Coronavirus, in Lombardia 5mila nuovi positivi e 350 ricoverati in più rispetto a giovedì - FedUpLys : RT @RegLombardia: #coronavirus #ordinanza ?? Sospese tutte le gare e le competizioni degli sport di contatto dilettantistici. Possibilità di… - cosmico77 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, quasi 5.000 nuovi casi in Lombardia; più di 2.000 a Milano -