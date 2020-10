Cappuccino tossico per difendere il posto di lavoro

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 24 ottobre 2020) Bra, Cuneo: ha aggiunto un forte sedativo neldella sua collega per farla licenziare e prenderne definitivamente il suo. La dipendente di una compagnia di assicurazioni è stata condannata a quattro anni di reclusione per aver drogato un’ altra dipendente. Per nove mesi ha incorporato forti ansiolitici neldella sua collega che beveva tranquillamente. Per paura di essere licenziata in questa compagnia d’assicurazioni, la donna aveva pensato di screditare la sua collega agli occhi del capo, in modo che fosse licenziata e quindi lei stessa rimanesse consicuro. Drogata tutti i giorni della settimana per nove mesi, è il calvario subito dalla dipendente di questa compagnia di assicurazioni, vittima inerme della sua collega ed amica ...