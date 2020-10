Arriva il coprifuoco anche in Sicilia: ecco cosa chiude e cosa resta aperto (Di sabato 24 ottobre 2020) Con l’ordinanza N.51 del 24 Ottobre 2020 anche il governatore della Regione Sicilia, Nello Musumeci ha introdotto il coprifuoco nelle fasce orarie serali e notturne. Dopo aver predisposto quattro zone rosse lungo tutta l’isola, il presidente della Regione Sicilia ha deciso di allinearsi alle ulteriore misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19 adottate prima … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 24 ottobre 2020) Con l’ordinanza N.51 del 24 Ottobre 2020il governatore della Regione, Nello Musumeci ha introdotto ilnelle fasce orarie serali e notturne. Dopo aver predisposto quattro zone rosse lungo tutta l’isola, il presidente della Regioneha deciso di allinearsi alle ulteriore misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19 adottate prima … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

NicolaPorro : Potevamo fare 400 mila ?????????????? al giorno per tenere sotto controllo il virus. Abbiamo preferito lasciarlo dilagare… - radiotime : Nuova ordinanza: coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino in tutta la Sicilia. ???? - zaynxfalling : eccolo, eccolo il coprifuoco che arriva saltellando anche in Sicilia - rubinos099 : RT @Gianmar26145917: Rete 4 arriva un'indiscrezione devastante: #Conte starebbe accelerando su un nuovo #Dpcm che prevederebbe il #coprifuo… - luigim5491 : RT @Gianmar26145917: Rete 4 arriva un'indiscrezione devastante: #Conte starebbe accelerando su un nuovo #Dpcm che prevederebbe il #coprifuo… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva coprifuoco Arriva il coprifuoco in Calabria, da lunedì stop agli spostamenti da mezzanotte alle 5 L'HuffPost Il premier Giuseppe Conte - Ansa

Oggi o domani il nuovo decreto. Tra le ipotesi tutto chiuso alle 20 in tutta Italia e stop agli spostamenti non indispensabili. Dad alle superiori non è più tabù. Mattarella: lealtà tra istituzioni ...

Coronavirus, il Ministro Speranza convoca CTS: nuove misure entro la serata. Ultime notizie

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news in diretta dal mondo di oggi, sabato 24 ottobre. Prosegue l’aumento dei contagi in Italia dove nell’ultimo bollettino sono stati registrat ...

Oggi o domani il nuovo decreto. Tra le ipotesi tutto chiuso alle 20 in tutta Italia e stop agli spostamenti non indispensabili. Dad alle superiori non è più tabù. Mattarella: lealtà tra istituzioni ...Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news in diretta dal mondo di oggi, sabato 24 ottobre. Prosegue l’aumento dei contagi in Italia dove nell’ultimo bollettino sono stati registrat ...