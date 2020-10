Ultime Notizie Roma del 23-10-2020 ore 09:10 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale venerdì 23 ottobre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio è stato duro ma meno Teso del precedente l’ultimo faccia a faccia tra Trump biden prima delle elezioni del 3 novembre al presidente che assicura che la pandemia sta andando via negli Stati Uniti e il vaccino in arrivo lo dai me ribatte che negli States la situazione peggio che in Europa biden respinge le accuse di corruzione con Patacca tu hai un conto in Cina e non hai reso noto le dichiarazioni dei redditi terreni di scontro anche la sanità i rapporti con la Corea del Nord della separazione delle famiglie dei bambini al confine col Messico oltre 47 milioni di americani Intanto hanno già votato aumentano ancora i conteggi per coronavirus in Italia Ultime 24 ore sono stati individuati 16079 nuovi casi quasi 1000 ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 ottobre 2020)dailynews radiogiornale venerdì 23 ottobre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio è stato duro ma meno Teso del precedente l’ultimo faccia a faccia tra Trump biden prima delle elezioni del 3 novembre al presidente che assicura che la pandemia sta andando via negli Stati Uniti e il vaccino in arrivo lo dai me ribatte che negli States la situazione peggio che in Europa biden respinge le accuse di corruzione con Patacca tu hai un conto in Cina e non hai reso noto le dichiarazioni dei redditi terreni di scontro anche la sanità i rapporti con la Corea del Nord della separazione delle famiglie dei bambini al confine col Messico oltre 47 milioni di americani Intanto hanno già votato aumentano ancora i conteggi per coronavirus in Italia24 ore sono stati individuati 16079 nuovi casi quasi 1000 ...

