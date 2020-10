Tale e quale show: Sergio Muniz è Mal (video e gallery) (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nel corso della sesta puntata del 23 ottobre 2020 della decima edizione di Tale e quale show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche Sergio Muniz nei panni di Mal, con il brano “Pensiero d’amore”. La giuria del Talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, con il quarto giudice Gabriele Cirilli, ha valutato la sua performance. Molto bravo Muniz, che nell’aspetto fisico è stato aiutato parecchio, così come nella voce è riuscito a rendere un Mal quasi perfetto. Complimenti anche dalla giuria. Potete vedere l’esibizione di Sergio Muniz di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nel corso della sesta puntata del 23 ottobre 2020 della decima edizione di, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anchenei panni di Mal, con il brano “Pensiero d’amore”. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, con il quarto giudice Gabriele Cirilli, ha valutato la sua performance. Molto bravo, che nell’aspetto fisico è stato aiutato parecchio, così come nella voce è riuscito a rendere un Mal quasi perfetto. Complimenti anche dalla giuria. Potete vedere l’esibizione didi stasera nelche vi proponiamo. A seguire ...

IlTorvoOculista : #taleequaleshow Tale e quale a Trump - MFenonenal : @ItaTvfan Tale e quale show è intrattenimento senza fare trash?! Ma che davvero? - barcachevola : Accendo rai uno su tale e quale e parte My way, posso piangere? #taleequaleshow - FrankDjOfficial : Non sarà da Tale e Quale ma a me non é dispiaciuta...e, anche se non meritate niente la tweetto ugualmente!!! L'imp… - confusa11 : @PaolettaPaly @ChiaraCiv @Susy_1968 @GiulianaGoline1 @dicuonzobt @RIHANNON1967 Buonee ma non mi schiodo dal divano… -