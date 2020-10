Serie A, gli indisponibili della 5a giornata (Di venerdì 23 ottobre 2020) indisponibili 5a giornata – Ci avviciniamo a quella che sarà la 5a giornata di Serie A, un weekend lunghissimo che inizierà venerdì sera con Sassuolo-Torino e finirà lunedì sera con Milan-Roma. Per inserire la migliore formazione possibile al Fantacalcio teniamo sempre sotto controllo la situazione degli indisponibili della Serie A. In questa settimana abbiamo registrato già l’infortunio di Calhanoglu che preoccupa non poco i tifosi milanisti. Anche i fantallenatori che hanno puntato sul turco, tra i migliori centrocampisti di questo avvio di campionato, sono in apprensione. In casa Juventus preoccupano le condizioni di Chiellini, sostituito per infortunio durante la trasferta a Kiev di Champions League. Ovviamente ... Leggi su giornal (Di venerdì 23 ottobre 2020)5a– Ci avviciniamo a quella che sarà la 5adiA, un weekend lunghissimo che inizierà venerdì sera con Sassuolo-Torino e finirà lunedì sera con Milan-Roma. Per inserire la migliore formazione possibile al Fantacalcio teniamo sempre sotto controllo la situazione degliA. In questa settimana abbiamo registrato già l’infortunio di Calhanoglu che preoccupa non poco i tifosi milanisti. Anche i fantallenatori che hanno puntato sul turco, tra i migliori centrocampisti di questo avvio di campionato, sono in apprensione. In casa Juventus preoccupano le condizioni di Chiellini, sostituito per infortunio durante la trasferta a Kiev di Champions League. Ovviamente ...

tuttosport : #Morata compie 28 anni, gli auguri speciali della #Juve - paoloroversi : Gli animali sono tutti buoni, sono gli uomini che li trasformano in qualcosa di diverso con la loro rabbia, il loro… - ZZiliani : Succede che un giorno in serie A spunta un arbitro normale, che fischia rigori e distribuisce cartellini gialli e r… - LuluGa_8 : RT @paoloroversi: Gli animali sono tutti buoni, sono gli uomini che li trasformano in qualcosa di diverso con la loro rabbia, il loro odio… - cdesio : RT @Hoepli_1870: Oggi, 23 ottobre 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso un francobollo ordinario appartenente alla serie te… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie gli Calciatori di Serie A contagiati: 92. Calciatrici di Serie A contagiate: zero. Perché? Il Post Registro unico, con la pubblicazione in GU per il Terzo Settore inizia una nuova fase

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto sulla “Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conse ...

Dove vedere Genoa – Inter di Serie A in TV e streaming

Genoa-Inter è uno degli anticipi della 5a giornata di Serie A. Fischio d'inizio in orario sabato 24 ottobre alle ore 18 allo stadio Luigi Ferraris di Genova davanti ad un numero ridotto di spettatori.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto sulla “Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conse ...Genoa-Inter è uno degli anticipi della 5a giornata di Serie A. Fischio d'inizio in orario sabato 24 ottobre alle ore 18 allo stadio Luigi Ferraris di Genova davanti ad un numero ridotto di spettatori.