Roma, ragazza si butta sui binari della metro San Giovanni: il treno la investe, ma resta illesa (Di venerdì 23 ottobre 2020) Si è lanciata sui binari della metro , ma è rimasta miracolosamente illesa dal passaggio del treno . È accaduto ieri sera a una ragazza ucraina di 28 anni. A quanto ricostruito dalla polizia, ... Leggi su leggo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Si è lanciata sui, ma è rimasta miracolosamentedal passaggio del. È accaduto ieri sera a unaucraina di 28 anni. A quanto ricostruito dalla polizia, ...

leggoit : #Roma, ragazza si butta sui binari della metro San Giovanni: il treno la investe, ma resta illesa - CorriereCitta : Roma, forse non era arrivata la sua ora: ragazza si getta sui binari ma il treno le passa sopra senza nemmeno sfior… - GevorgZara : RT @claudio_2022: Roma, al nono mese si sente male: muore col bimbo in ospedale. 'Aveva i sintomi del Covid' Siamo sicuri che la giovane r… - __sweetgrace__ : @sighchiara3 @chris1377_ Aspe, e la stessa Ragazza che questa estate era a Roma in quella casa insieme a Lui? Quell… - Gimbo_67 : @danielamartani @ultimenotizie @nzingaretti @raggi Anche la ragazza di Cremona aveva diritto alla vita,ma è morta,2… -