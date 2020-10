Prove libere Gp Portogallo | Bottas domina; bene Leclerc

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Le due sessione didel Gp del, si concludono con il miglior tempo disia nella prima che nella seconda sessione. Buoni segnali da parte della Ferrari, specie conche ha messo in mostra le piccole migliorie della vettura grazie ai nuovi aggiornamenti. Giornata no per Hamilton che non ha trovato il giusto feeling con il tracciato.Gp: errori dovuti al tracciato? Tanti errori nelle prime due sessioni di. Il circuito, nuovo nel calendario della Formula Uno, ha dato non pochi problemi ai piloti. Molti bloccaggi e molti testacoda da parte delle vetture, specie nelle zone di massima velocità caratterizzate dalle discese e dalle ...