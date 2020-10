Prima notte di coprifuoco, proteste a Napoli: corteo per le strade, lancio di fumogeni e tensioni con la polizia (Di venerdì 23 ottobre 2020) Striscioni, cori, fumogeni e un corteo di manifestanti. Mentre a Roma si spengono le luci per la Prima notte di coprifuoco anti-Covid, a Napoli molte persone si sono organizzate sui social e sono scese in strada al grido di “Libertà, libertà” per protestare contro le nuove restrizioni imposte dal governatore Vincenzo De Luca. Tra di loro anche molti esercenti, come testimoniato dagli striscioni apparsi tra la folla: “Se tu mi chiudi, tu mi aiuti”, hanno scritto rivolgendosi al presidente campano e al governo Conte. “A salute è a Prima cosa, ma senza soldi non si cantano messe”, si legge in un altro. A Napoli il “lockdown notturno” scatta alle 23, con mezz’ora di tolleranza per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Striscioni, cori,e undi manifestanti. Mentre a Roma si spengono le luci per ladianti-Covid, amolte persone si sono organizzate sui social e sono scese in strada al grido di “Libertà, libertà” per protestare contro le nuove restrizioni imposte dal governatore Vincenzo De Luca. Tra di loro anche molti esercenti, come testimoniato dagli striscioni apparsi tra la folla: “Se tu mi chiudi, tu mi aiuti”, hanno scritto rivolgendosi al presidente campano e al governo Conte. “A salute è acosa, ma senza soldi non si cantano messe”, si legge in un altro. Ail “lockdown notturno” scatta alle 23, con mezz’ora di tolleranza per ...

repubblica : Napoli, manifestanti in strada nella prima notte di coprifuoco, scontri davanti alla Regione - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, ieri la prima notte di coprifuoco a #Milano: città deserta e presidiata dalle forze dell'ordine -… - SkyTG24 : Covid #Milano, le immagini dall’alto nella prima notte di chiusura dalle 23 alle 5. VIDEO - iremma7 : RT @casiftangeles: In nomination c’è Dayane ma parliamo prima di Andrea, Enock, Balotelli, Guenda, MTR e poi nel caso se ci avanza tempo ve… - sselflovebae : RT @casiftangeles: In nomination c’è Dayane ma parliamo prima di Andrea, Enock, Balotelli, Guenda, MTR e poi nel caso se ci avanza tempo ve… -

Ultime Notizie dalla rete : Prima notte Proteste a Napoli nella prima notte di coprifuoco: corteo per le strade contro le misure di De Luca Il Fatto Quotidiano A Napoli persone e veicoli in strada nonostante il coprifuoco [video]

Ieri sera la Lombardia ha aderito pacatamente, non senza discussioni, alla prima notte di coprifuoco. Questa sera Napoli insorge, almeno a quanto si vede dai molti video tra cui quello riportato. Le ...

Elisabetta e Pierpaolo, lei rovina un bel momento: Alfonso la bacchetta

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, il momento della verità al Gf Vip 5. Ma durante un bel momento, la Gregoraci rompe la magia e Signorini non ci sta: il rimprovero in diretta.

Ieri sera la Lombardia ha aderito pacatamente, non senza discussioni, alla prima notte di coprifuoco. Questa sera Napoli insorge, almeno a quanto si vede dai molti video tra cui quello riportato. Le ...Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, il momento della verità al Gf Vip 5. Ma durante un bel momento, la Gregoraci rompe la magia e Signorini non ci sta: il rimprovero in diretta.