Mara Maionchi ricoverata in ospedale: è positiva al Covid (Di venerdì 23 ottobre 2020) Arriva in questi momenti la notizia del ricovero in un ospedale di Milano della nota discografica, nonché personaggio televisivo molto amato dal pubblico, Mara Maionchi. La produttrice, classe 1941, sarebbe risultata positiva al Covid e ricoverata presso un ospedale meneghino ma le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. Mara Maionchi ricoverata in ospedale Sono scarne le notizie che riescono a filtrare dall’ospedale dove è ricoverata Mara Maionchi. La produttrice discografica ma anche conduttrice radiofonica entrata nel cuore del pubblico televisivo italiano dopo essere stata giudice di numerosi ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) Arriva in questi momenti la notizia del ricovero in undi Milano della nota discografica, nonché personaggio televisivo molto amato dal pubblico,. La produttrice, classe 1941, sarebbe risultataalpresso unmeneghino ma le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.inSono scarne le notizie che riescono a filtrare dall’dove è. La produttrice discografica ma anche conduttrice radiofonica entrata nel cuore del pubblico televisivo italiano dopo essere stata giudice di numerosi ...

