L’hamburger vegano continuerà a chiamarsi hamburger vegano

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 23 ottobre 2020) L’‘veggie’, vegetariano, rimarrà in commercio con la denominazione di. Il Parlamento Europeo, riunito in plenaria in remoto a Bruxelles, ha respinto tutti i principali emendamenti al regolamento sulla comune organizzazione dei mercati per i prodotti agricoli (emendamenti 165, 264 e 275), che riservavano le denominazioni comeo salsiccia agli ‘originali’, fatti di carne, e non di verdure L’continuerà aLa battaglia sulla carne “finta” è stata portata avanti anche dalla Lega di Matteo Salvini. “Con il voto” previsto al momento per domani “ci troviamo ...