Lazio | Luis Alberto | «La vittoria col Dortmund può essere la svolta»

(Di venerdì 23 ottobre 2020)ha parlato dellain Champions League contro il BorussiaIl Borussiacome crocevia di questa stagione. Lase lo augura, proprio come successo un anno fa contro l’Atalanta, quando quell’indimenticabile pareggio è servito da scossa per la lunga serie di successi biancocelesti. La prova del nove sarà quindi la gara di domani contro il Bologna, con la squadra che dovrà riportare in campo le stesse motivazioni e lo stesso spirito della notte europea.– nell’anticipazione del match program – ha analizzato il momento che sta attraversando insieme ai compagni: «Borussia...

La Lazio se lo augura, proprio come successo un anno fa contro ... con la squadra che dovrà riportare in campo le stesse motivazioni e lo stesso spirito della notte europea. Luis Alberto – ...Un giocatore che ha giocato in Champions può giocare anche domani”. Reina può giocare dall’inizio: sostituirà Strakosha quando ce ne sarà bisogno, lo abbiamo voluto per questo motivo”. Infine, un comm ...