La viceministra degli Esteri Sereni a TPI: “Navalny? La Russia non fa parte del nostro sistema valoriale. Sul Mes mettiamo da parte l’ideologia” (Di venerdì 23 ottobre 2020) I pescatori di Mazara del Vallo bloccati in Libia, i delicati assetti di potere nello scacchiere del Mediterraneo, la Turchia che mostra i denti, i difficili rapporti con la Russia e il caso Navalny. E ancora le armi vendute all’Egitto, l’immobilismo italiano su Regeni e Zaky e le troppe zone d’ombra sulla morte di Mario Paciolla. Di questo e molto altro noi di TPI abbiamo parlato con Marina Sereni, viceministra degli affari Esteri e della cooperazione internazionale. Il Pontefice ha ricevuto alcuni familiari dei pescatori italiani bloccati in Libia dal primo settembre, la situazione sembra bloccata. Qual è lo stato delle cose? Stiamo seguendo ogni giorno, e con tutte le energie necessarie, questa situazione dei pescatori e dei pescherecci. Il ministro Di Maio ha risposto in ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 ottobre 2020) I pescatori di Mazara del Vallo bloccati in Libia, i delicati assetti di potere nello scacchiere del Mediterraneo, la Turchia che mostra i denti, i difficili rapporti con lae il caso Navalny. E ancora le armi vendute all’Egitto, l’immobilismo italiano su Regeni e Zaky e le troppe zone d’ombra sulla morte di Mario Paciolla. Di questo e molto altro noi di TPI abbiamo parlato con Marinaaffarie della cooperazione internazionale. Il Pontefice ha ricevuto alcuni familiari dei pescatori italiani bloccati in Libia dal primo settembre, la situazione sembra bloccata. Qual è lo stato delle cose? Stiamo seguendo ogni giorno, e con tutte le energie necessarie, questa situazione dei pescatori e dei pescherecci. Il ministro Di Maio ha risposto in ...

ecdelre : RT @Fede_bri96: Alla Fiera del Levante di Bari in occasione dell'evento #insiemepergliSDGs ho intervistato la viceminista degli Affari Este… - Fede_bri96 : Alla Fiera del Levante di Bari in occasione dell'evento #insiemepergliSDGs ho intervistato la viceminista degli Aff… - BotNiger : RT @RedattoreSocial: #Niger, Del Re: presentata a Niamey la strategia italiana sui #migranti. La strategia migratoria italiana per il Niger… - RedattoreSocial : #Niger, Del Re: presentata a Niamey la strategia italiana sui #migranti. La strategia migratoria italiana per il Ni… -

Ultime Notizie dalla rete : viceministra degli “Manlio of Stefano” viceministro degli Esteri La Stampa Onu: Sereni, Nazioni Unite svolgono un ruolo “imprescindibile”

Le Nazioni Unite svolgono un ruolo "imprescindibile" nel mantenimento della pace, nella promozione dello sviluppo sostenibile e nella ...

“Tap, si parli degli investimenti sui territori”: l’appello di Italia Viva per evitare “sterili battaglie”

LECCE – Che il gasdotto Trans Adriatic Pipeline (TAP) si sarebbe realizzato lo sapevamo e lo avevamo detto più volte. Lo sapevamo sin da quanto il Consiglio di Stato ha dichiarato pienamente legittimo ...

Le Nazioni Unite svolgono un ruolo "imprescindibile" nel mantenimento della pace, nella promozione dello sviluppo sostenibile e nella ...LECCE – Che il gasdotto Trans Adriatic Pipeline (TAP) si sarebbe realizzato lo sapevamo e lo avevamo detto più volte. Lo sapevamo sin da quanto il Consiglio di Stato ha dichiarato pienamente legittimo ...