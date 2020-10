(Di venerdì 23 ottobre 2020) Venerdì mattina L’Aria chenon è andato in, lasciando spazio al consueto ‘Diario’, ovvero le repliche dei servizi trasmessi nei giorni scorsi. Un’assenza legata ad un episodio di coronavirus, come confermato dallo staff della trasmissione di La7, che parla di “controlli sanitari” in corso. A causare la momentanea interruzione del talk disarebbe la constatata positività aldi uno stretto familiare di un redattore. Situazione che avrebbe portato all’immediata realizzazione di un tampone acon l’attesa dell’esito che avrebbe a sua volta ‘paralizzato’ l’intera squadra. “Tranquilli – ha rassicurato la ...

scalasalva : RT @MegaleHellas: L'Unità d'Italia e la ricorrenza a metà: il Covid stoppa il convegno peri 140 anni della battaglia del Macerone, - https:… - Ca5Anteprima : Slovenia, effetto-Covid: il Litija stoppa le attività giovanili - MegaleHellas : L'Unità d'Italia e la ricorrenza a metà: il Covid stoppa il convegno peri 140 anni della battaglia del Macerone, -… - bizcommunityit : Covid, Salvini 'stoppa' il lockdown deciso dalla Lombardia - isNews_it : L'Unità d'Italia e la ricorrenza a metà: il Covid stoppa il convegno peri 140 anni della battaglia del Macerone, -… -

Ultime Notizie dalla rete : covid stoppa

Siracusa News

Il covid stoppa anche L’Aria che tira. Myrta Merlino non va in onda a scopo precauzionale Analisi Auditel del pomeriggio di giovedì 23 ottobre 2020 Find Love Live: trovare l’amore in diretta web, il ...Marsala News - Proseguono gli incontri dell'Amministrazione Grillo con cittadini e operatori economici, al fine di sensibilizzare tutti ad una maggiore responsabilità per la grave situazione epidemiol ...