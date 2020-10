Gp Teruel, Takaaki Nakagami il più veloce nelle seconde libere (Di venerdì 23 ottobre 2020) È Takaaki Nakagami il più veloce del venerdì del GP di Teruel, in programma sulla stessa pista del MotorLand di Aragon dove si è corso 7 giorni fa. Il giapponese della Honda Lcr, 2° al mattino, segna il tempo di 1:47.782 e precede Maverick Viñales (Yamaha) di 0.175 e l'altra Honda Lcr, quella di Cal Crutchlow, di 0.329. A seguire, ecco Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) a 0.382 e il leader del mondiale, Joan Mir, 5° a 0.400. Continuano le difficoltà della Ducati: nessuna moto di Borgo Panigale è nei dieci. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 23 ottobre 2020) Èil piùdel venerdì del GP di, in programma sulla stessa pista del MotorLand di Aragon dove si è corso 7 giorni fa. Il giapponese della Honda Lcr, 2° al mattino, segna il tempo di 1:47.782 e precede Maverick Viñales (Yamaha) di 0.175 e l'altra Honda Lcr, quella di Cal Crutchlow, di 0.329. A seguire, ecco Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) a 0.382 e il leader del mondiale, Joan Mir, 5° a 0.400. Continuano le difficoltà della Ducati: nessuna moto di Borgo Panigale è nei dieci.

infoitsport : MotoGP, FP2 GP Teruel 2020: brillano le Honda, Takaaki Nakagami è il migliore. Disperse le Ducati - dianatamantini : MOTOGP - Takaaki Nakagami brilla in questo venerdì ad Aragón. Miglior tempo per il giapponese di LCR Honda davanti… - ops__Urume : RT @corsedimoto: MOTOGP - Takaaki #Nakagami brilla in questo venerdì ad Aragón. Miglior tempo per il giapponese di LCR #Honda davanti a #Vi… - corsedimoto : MOTOGP - Takaaki #Nakagami brilla in questo venerdì ad Aragón. Miglior tempo per il giapponese di LCR #Honda davant… - dianatamantini : MOTOGP - FP1 nel segno delle Honda. Alex Márquez stampa il miglior crono (con scivolata). Segue Takaaki Nakagami, 3… -