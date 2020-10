GP Teruel FP2 MotoGP | Nakagami domina

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Takaakic’è nel GP didella, e batte un colpo in FP2. Già veloce la mattina, il giapponese di Honda LCR mostra un’ottima forma nel pomeriggio, primeggiando il turno dall’inizio alla fine. “Taka” lascia giusto la testa a Joan Mir, quando lo spagnolo di casa Suzuki inaugura il time attack. Ma al numero 30 basta un solo giro lanciato, con gomme morbide, per riprendersi il maltolto. Con 1’47″782,è primo sia nella FP2 che nella combinata, la quale decide i dieci nomi che accedono alla seconda sessione di qualifiche. Asegue Maverick Vinales, capace di arrivare a meno di due decimi dal giapponese nell’ultimo tentativo. Stesso discorso per Cal Crtuchlow, il quale artiglia il terzo tempo grazie ...