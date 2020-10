GF Vip | Tommaso Zorzi contro Oppini e Gregoraci | “Non sto zitto!”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Gli animi sono tesi al Grande Fratello Vip dopo il videomessaggio inviato ai concorrenti da Matilde Brandi Matilde Brandi si è rivolta ai suoi ex coinquilini spendendo delle belle parole nei confronti di Andrea Zeletta e Dayane Mello, ma non ha trascurato neanche quelli con cui aveva avuto degli screzi nella casa del Grande Fratello Vip. Chi? Quello che lei ha definito “la prima donna”, dandogli il consiglio di “fare un passo indietro”: stiamo parlando dell’influencer, che dopo il videomessaggio ha avuto una discussione animata con Elisabetta e Francesco, tanto che se n’è andato poi nella stanza a dormire. View this post on Instagram L'arrivo di un videomessaggio sconvolge gli equilibri in Casa… #GFVIP A post shared by Grande Fratello ...