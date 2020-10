FORMAZIONI Sassuolo Torino | le scelte degli allenatori

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Ecco leufficialiper il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2020/21:Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 5ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-2-3-1): Consigli; Ayhan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez, Locatelli; Berardi, Raspadori, Djuricic; Caputo.in attesa Leggi su Calcionews24.com

sportface2016 : #SassuoloTorino: le formazioni ufficiali, le scelte di #DeZerbi e #Giampaolo - infoitsport : Sassuolo-Torino: probabili formazioni e dove vederla in TV - infoitsport : FORMAZIONI UFFICIALI Sassuolo-Torino, Serie B 2020/2021 - TuttoFanta : ?? #SASSUOLO: in mediana #MaximeLopez verso 1' contro il Torino ?? - GHERARDIMAURO1 : RT @ilmessaggeroit: #sassuolo-#torino, dalle 20.45 La Diretta le probabili formazioni: De Zerbi cerca il primato -

Ultime Notizie dalla rete : FORMAZIONI Sassuolo

La diretta TV di Sassuolo-Torino, partita valida per il 5ª turno del campionato di Serie A 2020/2021, sarà trasmessa su SKY (se riuscite l'ideale sarebbe inserire il canale).Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2020/21: formazioni Sassuolo Torino Ecco gli schieramenti ufficiali di Sassuolo-Torino, match valido per la ...