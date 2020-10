Ford Bronco - La Wildland Fire Rig è pronta per le foreste

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Cè unaper ogni occasione, anche per spegnere incendi nelle. La, infatti, ha collaborato con la Filson, unazienda che realizza abbigliamento e accessori per loutdoor, per realizzare la conceptRig, pensata appositamente per supportare le guardie forestali americane nel loro lavoro.Richiamo al passato. La Suv, basata sulla versione a quattro porte in allestimento Badlands e disponibile anche con il pacchetto Sasquatch, è verniciata nella tinta Forest Service Green, un colore che richiama la prima generazione dellautilizzata dallU.S. Forest Service. La dotazione include un sistema antincendio completo di serbatoio dell'acqua da 50 galloni (189 litri) installato sul retro, insieme a un telaio supplementare che permette di trasportare ...