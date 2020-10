F1, GP Emilia Romagna 2020: Il Volo canterà l’Inno d’Italia (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sarà Il Volo ad aprire con l’Inno d’Italia il Gran Premio dell’Emilia Romagna in programma a Imola l’1 novembre. Il noto trio di tenori, famosi già da giovanissimi per via della partecipazione a Ti lascio una canzone e poi saliti alla ribalta a Sanremo, è stato scelto per l’appuntamento italiano di Formula 1 e i tre membri sono onorati: “E’ un onore per noi essere stati invitati al Gran Premio e interpretare ancora una volta l’Inno, ogni volta che abbiamo avuto questa opportunità non è stato facile nascondere l’emozione”. Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sarà Ilad aprire con l’Inno d’Italia il Gran Premio dell’in programma a Imola l’1 novembre. Il noto trio di tenori, famosi già da giovanissimi per via della partecipazione a Ti lascio una canzone e poi saliti alla ribalta a Sanremo, è stato scelto per l’appuntamento italiano di Formula 1 e i tre membri sono onorati: “E’ un onore per noi essere stati invitati al Gran Premio e interpretare ancora una volta l’Inno, ogni volta che abbiamo avuto questa opportunità non è stato facile nascondere l’emozione”.

RegioneER : Coronavirus, in Emilia-Romagna su 16.179 tamponi 889 i nuovi positivi, 486 asintomatici da controlli regionali. 224… - IlContiAndrea : #IlVolo è stato invitato ad aprire la #Formula1 Emirates Gran Premio dell'Emilia Romagna che si terrà domenica 1 no… - pietroraffa : Fossi nelle altre regioni italiane, per i prossimi mesi/anni mi darei un obiettivo: copiare il modello sanitario de…

Ultime Notizie dalla rete : Emilia Romagna Coronavirus. L'aggiornamento: su 16.179 tamponi 889 i nuovi positivi, di cui 486 asintomatici da controlli regionali Regione Emilia Romagna F1: il Volo canterà l'Inno di Mameli a Imola

Academy: sospese le competizioni di Giovanissimi ed Allievi Provinciali

È notizia di ieri il Comunicato Ufficiale pubblicato nel pomeriggio di ieri dal Comitato Regionale LND dell’Emilia-Romagna (clicca qui) che non consente le competizioni a carattere provinciale e ...

