‘Doc – Nelle tue mani’ | boom di ascolti per la seconda puntata | ecco cos’è successo

(Di venerdì 23 ottobre 2020) ROMA – Ennesimo successo per ‘Doc- Nelle tue mani’. Ieri sera, la serie tv con Luca Argentero, al suo secondo appuntamento con i nuovi episodi, ha tenuto incollati allo schermo 7.039.000 spettatori pari al 30.1% di share (primo episodio a 7.286.000 e il 27.9%, secondo episodio a 6.791.000 e il 32.8%). I primi episodi del medical drama, le cui riprese sono state bloccate dal lockdown, sono andati in onda a marzo. Tornati sul set a giugno, cast e troupe hanno portato a termine la prima stagione i cui episodi dal 15 ottobre vanno in onda ogni giovedì sera su Rai 1.COSA È SUCCESSO NELLA SECONDA PUNTATA