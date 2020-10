Covid, i contagi volano e superano i 19mila casi. Record di tamponi, in calo le vittime (Di venerdì 23 ottobre 2020) Continuano a salire i contagi per Covid in Italia: secondo il bollettino del ministero della Salute l’incremento nelle ultime 24 ore è di 19.143, individuati con 182.032 tamponi. Il numero più alto dall’inizio dell’emergenza. Il totale dei contagiati – comprese vittime e guariti – sale a 484.869. In calo invece l’incremento delle vittime, 91 in un giorno (ieri erano 136) che portano il totale a oltre 37mila (37.059) . Covid, la situazione nelle terapie intensive Su 6.628 posti di terapia intensiva oggi disponibili in Italia il 15% è occupato da pazienti Covid, percentuale che scende all’11% se si considerano anche gli ulteriori 1.660 posti letto attivabili con i ventilatori ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 ottobre 2020) Continuano a salire iperin Italia: secondo il bollettino del ministero della Salute l’incremento nelle ultime 24 ore è di 19.143, individuati con 182.032. Il numero più alto dall’inizio dell’emergenza. Il totale deiati – compresee guariti – sale a 484.869. Ininvece l’incremento delle, 91 in un giorno (ieri erano 136) che portano il totale a oltre 37mila (37.059) ., la situazione nelle terapie intensive Su 6.628 posti di terapia intensiva oggi disponibili in Italia il 15% è occupato da pazienti, percentuale che scende all’11% se si considerano anche gli ulteriori 1.660 posti letto attivabili con i ventilatori ...

