Covid-19 | torna la paura nelle Rsa | 90 positivi nel Barese | più di 100 contagi in due strutture in provincia di Novara

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Il-19a farRsa. Icontinuano a salireper anziani di tutta la Penisola e si prendono precauzioni per evitare che si ripresenti la tragica situazione del lockdown. Dopo il caso del Pio Albergo Trivulzio, l’istituto milanese diventato uno dei luoghi simbolo della strage di anziani della scorsa primavera, dove negli scorsi giorni sono stati 14 gli ospiti ricoverati che sono risultatial coronavirus dopo gli esami di screening eseguiti nella settimana dal 12 al 16 ottobre, l’attenzione è alta in Puglia. A Triggiano, nel, c’è un focolaio di 90 persone positive su 200 all’Hotel San Francisco. Alla Divina Provvidenza di ...

Coppe archiviate, è già tempo di pensare al campionato per le venti squadre di Serie A. Tra Covid-19 e stanchezza derivante dagli impegni infrasettimanali, non sarà facile per nessuno, ma tutte le ...Nelle ultime settimane la frequenza di questi bollettini è aumentata, tornando ad una cadenza giornaliera (con ... in ospedale a controllare se una persona sia o meno positiva al Covid-19, se abbia ...