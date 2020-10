Covid, 100 scienziati a Mattarella e Conte: «Misure drastiche in 2-3 giorni» (Di venerdì 23 ottobre 2020) Misure drastiche nei prossimi 2 o 3 giorni per evitare in Italia centinaia di decessi al giorno per Covid-19: è l' appello lanciato oggi da oltre cento scienziati al presidente della... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 23 ottobre 2020)nei prossimi 2 o 3per evitare in Italia centinaia di decessi al giorno per-19: è l' appello lanciato oggi da oltre centoal presidente della...

Covid, 100 scienziati a Mattarella e Conte: «Misure drastiche in 2-3 giorni» Il Messaggero Covid-19: superata la soglia dei 100mila casi in Svizzera

BERNA – In Svizzera, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati ben 6'634 nuovi contagi da coronavirus. Un dato – fa sapere l'Ufficio federale della sanità pubblica – che fa salire a quota 103'653 i ...

Appello di 100 scienziati a Mattarella: “Misure drastiche subito per evitare centinaia di morti”

Un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al presidente del Consiglio Giuseppe Conte per introdurre misure drastiche subito per contrastare il Coronavirus. A lanciarlo sono oltre ...

