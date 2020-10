Coronavirus, anche il Piemonte vara restrizioni allo spostamento notturno (Di venerdì 23 ottobre 2020) Secondo le ultime indiscrezioni, la Regione Piemonte dovrebbe introdurre il coprifuoco notturno a partire dalla giornata di lunedì 26 ottobre. Coprifuoco in Piemonte, limitazioni agli spostamenti dalle 23 alle 5 su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 23 ottobre 2020) Secondo le ultime indiscrezioni, la Regionedovrebbe introdurre il coprifuocoa partire dalla giornata di lunedì 26 ottobre. Coprifuoco in, limitazioni agli spostamenti dalle 23 alle 5 su Notizie.it.

