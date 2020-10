Contagi, la provincia di Bergamo tiene ma il virus corre di più nella Bassa - I dati (Di venerdì 23 ottobre 2020) Incidenza coronavirus. Dal 7 al 21 ottobre 859 nuovi casi in provincia. Numeri più alti a Treviglio e Dalmine. Ieri call Ats-sindaci. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Incidenza corona. Dal 7 al 21 ottobre 859 nuovi casi in. Numeri più alti a Treviglio e Dalmine. Ieri call Ats-sindaci.

fattoquotidiano : Covid-19, torna la paura nelle Rsa: 90 positivi nel Barese, più di 100 contagi in due strutture in provincia di Nov… - Corriere : Impennata di contagi: in un giorno 4.126 in Lombardia e 1.858 a Milano e provincia - RiccardoRoversi : No a un #lockdown totale. Qui in #Valtellina la situazione non è da sottovalutare ma non è nemmeno paragonabile a q… - ScuolaNoCovid : Lo dicono i dati della #Campania che con pochi giorni di scuola ha visto questo cambiamento nei casi nella fascia… - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: Covid-19, torna la paura nelle Rsa: 90 positivi nel Barese, più di 100 contagi in due strutture in provincia di Novara… -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi provincia Covid Italia, bollettino oggi 23 ottobre: aumentano i contagi (19.143) e 91 morti. Balzo delle terapie intensive Il Messaggero Covid: Piemonte, 9 decessi e 2032 contagi nelle ultime 24 ore

Torino, 23 ott 17:17 - (Agenzia Nova) - Nove decessi e 2032 contagi di persone positive al Covid-19 sono ... Il totale sale a 4236 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: ...

Ore 23:00: è scattato il coprifuoco in Campania

Tra le altre misure che restano in vigore, sempre in un'ottica di diminuire gli spostamenti e le interazioni per arginare il numero di contagi da coronavirus ... non è consentito spostarsi tra i ...

Torino, 23 ott 17:17 - (Agenzia Nova) - Nove decessi e 2032 contagi di persone positive al Covid-19 sono ... Il totale sale a 4236 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: ...Tra le altre misure che restano in vigore, sempre in un'ottica di diminuire gli spostamenti e le interazioni per arginare il numero di contagi da coronavirus ... non è consentito spostarsi tra i ...