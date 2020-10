Chiusura Whirlpool, sale la tensione a Napoli: assedio degli operai in Prefettura (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Napoli non molla” ed in città si incomincia a respirare la tensione del momento. La voce di protesta degli operai Whirlpool di Napoli da Ponticelli arriva fino a Piazza del Plebiscito, a meno di 24 ore dall’ennesima fumata nera al tavolo del Mise. “Ora il premier Conte parli finalmente con gli interlocutori di Whirlpool” , spiega Barbara Tibaldi segretaria nazionale Fiom-Cgil . Perché gli attori messi dal Governo a gestire la vertenza non si sono dimostrati all’altezza della situazione. E la Whirlpool pare si possa permettere di strappare un accordo ministeriale firmato a Roma alla presenza di Luigi Di Maio. Dopo 17 mesi di lotta e tante ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– “non molla” ed in città si incomincia a respirare ladel momento. La voce di protestadida Ponticelli arriva fino a Piazza del Plebiscito, a meno di 24 ore dall’ennesima fumata nera al tavolo del Mise. “Ora il premier Conte parli finalmente con gli interlocutori di” , spiega Barbara Tibaldi segretaria nazionale Fiom-Cgil . Perché gli attori messi dal Governo a gestire la vertenza non si sono dimostrati all’altezza della situazione. E lapare si possa permettere di strappare un accordo ministeriale firmato a Roma alla presenza di Luigi Di Maio. Dopo 17 mesi di lotta e tante ...

myrtamerlino : Ho seguito, ho dato voce ai lavoratori della #Whirlpool tantissime volte.Considero le loro sofferenze anche le mie.… - gennaromigliore : Ieri al Mise i vertici di #Whirlpool hanno confermato la chiusura dello stabilimento di via Argine il 31 ottobre. N… - Agenzia_Dire : Il sindacalista @aboubakar_soum e il presentatore Rai @insinnaflavio hanno portato il loro sostegno ai lavoratori d… - EvasoreHonesto : RT @gennaromigliore: Ieri al Mise i vertici di #Whirlpool hanno confermato la chiusura dello stabilimento di via Argine il 31 ottobre. Non… - mauriziosantin : RT @gennaromigliore: Ieri al Mise i vertici di #Whirlpool hanno confermato la chiusura dello stabilimento di via Argine il 31 ottobre. Non… -