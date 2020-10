Walter Ricciardi: "Avevo previsto 16mila casi a Natale, li abbiamo avuti ieri. Trend esponenziale perché non si è agito prima" (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Ci troviamo di fronte a un andamento esponenziale perché non abbiamo fatto quello che avremmo dovuto fare 2 settimane fa”. Così Walter Ricciardi, professore di igiene all’Università Cattolica e consigliere del ministro della salute Roberto Speranza, durante la conferenza stampa online di presentazione del Festival della Salute globale.Già oggi, ha precisato Ricciardi, “nelle aree metropolitane c’è un indice di trasmissione del 2.3, significa che il raddoppio dei casi può avvenire di giorno in giorno, come già iniziamo a vedere in Lombardia. Due settimane fa ho detto che viaggiavamo sulla lama del rasoio e Avevo previsto i 16.000 ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Ci troviamo di fronte a un andamento; nonfatto quello che avremmo dovuto fare 2 settimane fa”. Così, professore di igiene all’Università Cattolica e consigliere del ministro della salute Roberto Speranza, durante la conferenza stampa online di presentazione del Festival della Salute globale.Già oggi, ha precisato, “nelle aree metropolitane c’; un indice di trasmissione del 2.3, significa che il raddoppio deipuò avvenire di giorno in giorno, come già iniziamo a vedere in Lombardia. Due settimane fa ho detto che viaggiavamo sulla lama del rasoio ei 16.000 ...

