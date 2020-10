Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2020 ore 19:45 (Di giovedì 22 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 22 OTTOBRE 2020 ORE 19.35 FEDERICO DI LERNIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; INIZIAMO DALLA PONTINA SI STA IN CODA PER INCENDENTE TRA POMEZIA E APRILIA IN DIREZIONE LATINA SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA DA TUSCOLANA AD APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA DA PORTONACCIO ALLA TANGEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO SULLA CASSIA SI STA IN CODA PER LAVORI A SETTEVENE IN DIREZIONE VITERBO CODE PER LAVORI ANCHE SULLA COLOMBO TRA VITINIA E ACILIA IN DIREZIONE OSTIA IN CHIUSURA RICORDIAMO LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO: A PARTIRE DALLE ORE 21 DI OGGI LA PROTESTA INTERESSERA’ IL PERSONALE DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO; I TRENI REGIONALI POTRANNO SUBIRE MODIFICHE DI ORARIO; SERVIZIO REGOLARE PER I TRENI A LUNGA ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 22 OTTOBREORE 19.35 FEDERICO DI LERNIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; INIZIAMO DALLA PONTINA SI STA IN CODA PER INCENDENTE TRA POMEZIA E APRILIA IN DIREZIONE LATINA SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA DA TUSCOLANA AD APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA DA PORTONACCIO ALLA TANGEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO SULLA CASSIA SI STA IN CODA PER LAVORI A SETTEVENE IN DIREZIONE VITERBO CODE PER LAVORI ANCHE SULLA COLOMBO TRA VITINIA E ACILIA IN DIREZIONE OSTIA IN CHIUSURA RICORDIAMO LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO: A PARTIRE DALLE ORE 21 DI OGGI LA PROTESTA INTERESSERA’ IL PERSONALE DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO; I TRENI REGIONALI POTRANNO SUBIRE MODIFICHE DI ORARIO; SERVIZIO REGOLARE PER I TRENI A LUNGA ...

