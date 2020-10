Senza alcun progetto i soldi del Mes non bastano

Leggi su ecodibergamo

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Sono adeguati alla gravità dell’emergenza i 4 miliardi, quasi tutti di spesa corrente, che il Governo metterà sulla Sanità nella legge di Bilancio? Rispetto all’immensità dei problemi, sembra uno stanziamento da ordinaria amministrazione. E quindi risalta ancor più la differenza con la cifra 10 volte superiore del prestito Mes che ancora domenica sera Giuseppe Conte ha messo in un angolo. Ma c’è qualcosa di ancor più grave del no ideologico al prestito, sostenuto da un populismo in declino. È la mancanza di qualsiasi piano per come spendere queiil giorno in cui – come tutti prevedono – il pregiudizio sarà piegato dalla forza dei fatti.